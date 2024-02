Coppa d’Eccellenza. Il ’solito’ Malo trova la via del gol. Il Terre vince in casa del Terranuova

terranuova

terre di castelli

TERRANUOVA T.: Antonielli, Minatti (59’ Ceppodomo), Petrioli (59’ Cappelli), Bega, Neri, Cioce, Marini (82’ Arnetoli), Privitera, Sacconi, Massai, Mannella. A disp.: Fedele. Senzamici, Taflaj, Mascia, Saputo, Ortiz Lopez. All. Meniconi (Becattini squalificato).

TERRE DI CASTELLI: Auregli, Gargano, Pigozzi (53’ Ben Driss), Carta, Dembacaj, Hajbi, Hoxha (82’ Prandini), Bruno Dennis, Iori (57’ Esposito), Malo, Pampaloni. A disp.: Venturelli, Cornia, Saccani, Sakaj, Ferrari, Scarlata. All. Domizzi.

Arbitro: Marco Colazzo di Casarano

Reti: 29’ Malo.

Note: ammoniti Sacconi, Bega, Taflaj

Nel segno del solito decisivo Alberto Malo, il Terre di Castelli sbanca 1-0 Terranuova Bracciolini nell’andata degli ottavi della fase nazionale di Coppa Italia d’Eccellenza (il ritorno si disputerà il 28 sul campo di casa a Castelvetro) e si mette in pole per il pass dei quarti (nella sfida abbinata Osimana-Atletico Bmg 0-2).

Al 28esimo minuto cross di Petrioli e Sacconi di testa colpisce il palo, irrompe Massai che segna ma viene ravvisata una posizione di fuorigioco. Sul ribaltamento Malo pesca la ’perla’ dal limite e fa 1-0 (in foto l’esultanza). Prima del riposo tacco di Massai per Privitera che va giù in area: l’arbitro indica il rigore, ma poi segnala l’offside. Nella ripresa ci provano Hoxha e Massai senza fortuna. All’86’ in ripartenza Prandini scarta tre avversari ma poi in area calcia incredibilmente a lato la palla del 2-0.

Nonantola. In Prima ’F’ a Nonantola si è dimesso mister Marco Bellini col vice Paolo Pignatti: la società ha affidato la squadra (penultima) a Eigenio Gibertini dal settore giovanile.