Coppa di Eccellenza, Valentini colpisce in pieno recupero. Rimonta Cava Ronco: è ai quarti

CAVA RONCO: Alpi, Yoada, Delvecchio, Rabiti (28’ st Sciaccaluga), Bellavista, Fantinelli (28’ st Sango), Valentini, Ferrara (18’ st Martoni), Grazhdani (18’ st Parlanti), Garavini, Magnani (36’ st Marzocchi). All.: Biserni.

SANPAIMOLA: Xhija, Vecchi, Raffuzzi (21’ st Brighi), Donattini (4’ st Ghinassi), Fusari, Rossi, Bugani, Venturoli (36’ st Zambaletti), Fisconi, Graci (40’ st Minardi), Turrini (30’ st Raffini). All.: Battilega (Orecchia squalificato).

Arbitro: Carlini di Cesena.

Reti: 4’pt Fisconi, 30’ st Garavini,

46’ st Valentini.

Note: ammonito Delvecchio.

Missione compiuta, ma che fatica. Il Cava Ronco ribalta in extremis il Sanpaimola e vola ai quarti di finale della Coppa Italia. Gara subito in salita per i forlivesi, colpiti a freddo da Fisconi ben imbeccato da un assist di Venturoli. Riordinate le idee, la reazione è veemente: Valentini tergiversa sottoporta e si divora il pareggio, poi Bellavista ci prova due volte (da fuori e di testa) ma Xhija è un muro; infine Ferrara incorna a lato di un soffio.

Nella ripresa gli sforzi del Cava Ronco vengono premiati. Alla mezz’ora Delvecchio appoggia per Garavini che, da posizione defilata, carica il destro e infila Xhija. Galvanizzati, i forlivesi cingono d’assedio l’area del Sanpa. Sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, Marzocchi non inquadra il bersaglio. Ma proprio quando i calci di rigore sembrano stagliarsi all’orizzonte ecco che, in pieno recupero, Valentini raccoglie un cross dalla sinistra di Yoada, spedisce la palla nel sacco e completa la rimonta.

Da segnalare nel corso della gara un paio di fulminee invasioni di campo del coniglio ‘mascotte’, ormai divenuto un habitué delle notti di Coppa.

Marco Lombardi