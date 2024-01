Coppa di Prima e Seconda Categoria - Il Ponte Nuovo ospita la Nuova Codigorese. Faenza pesca il Riccione. Riolese col Savena

Il Comitato Regionale dell’Emilia Romagna ha reso noti accoppiamenti e date dei prossimi turni – e sino alla finalissima – della Coppa Emilia-Romagna di Prima e della fase regionale della Coppa di Seconda Categoria. Impegnate tre formazioni ravennati: la Virtus Faenza (foto) in Prima, Low Street Ponte Nuovo e Riolese (le due recenti finaliste) in Seconda. La sorte ha deciso che la Virtus Faenza giocherà in trasferta le sue possibilità di accedere alle semifinali: i biancoverdi saranno di scena a Riccione il 20 marzo. Gli altri accoppiamenti dei quarti vedranno opposte: Colombaro-Quattro Castella, Casalese-Daino Santa Croce e Real Casalecchio-Gallo. Si gioca in gara secca con i rigori in caso di parità già al 90’, senza la disputa dei tempi supplementari, previsti solo per la finale. In caso di vittoria i manfredi saranno poi impegnati il 10 aprile nelle semifinali mentre la finale è in programma per il 25 aprile, giorno prescelto anche per l’ultimo atto della Coppa di Seconda. A proposito della Coppa di Seconda, le due ravennati giocheranno gli ottavi di finale il prossimo 21 febbraio mentre i quarti sono in programma il 20 marzo, ricalcando le date della Prima anche per semifinali e finale. Per quanto riguarda il sorteggio, il Low Street Ponte Nuovo, recente vincitore della Coppa provinciale, ospiterà i ferraresi della Nuova Codigorese, al momento seconda nel girone L di Seconda. La Riolese, invece, farà visita ai bolognesi del Savena nettamente primi nel girone I, addirittura con 9 punti di vantaggio sulla Murri.

Ugo Bentivogli