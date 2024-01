Coppa di Terza Categoria. Mezzano e Lugo volano in finale

Sono stati necessari i rigori in entrambe le semifinali della 9ª edizione del Memorial Vitali, ovvero la Coppa di Terza Categoria ravennate. Infatti nella prima sfida l’incontro tra Brisighella Val Lamone e Mezzano è terminato 2-2 con le reti di Orsini e Caione per i padroni di casa, che hanno rimontato il gol iniziale di Basile. Poi è stato Morabito, al 20’ del secondo tempo a portare il suo Mezzano ai calci di rigore. Nei tiri dal dischetto netto è stato il dominio degli ospiti che ne hanno insaccati 4 contro il solo del Brisighella e dunque la gara è terminata 6-3 per il Mezzano. Mezzano che nella finalissima affronterà il Lugo, capace di battere – sempre dagli 11 metri – i Coyotes 4-2, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi 3-3, per un totale di 7-5. La gara è stata davvero lottatissima. Alessandro Bertolotti ha portato in vantaggio nel primo tempo i Coyotes che, però, sono stati superati nettamente nella ripresa dai padroni di casa capaci di segnare tre gol in pochi minuti con Fabio Rossi, Cortesi e Davide Villa. I Coyotes, però, hanno trovato l’energia per pareggiare nell’ultimo quarto d’ora con Lanaro e Baldi prima di cedere ai rigori.

u.b.