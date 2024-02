Coppa Eccellenza. Il Terre di Castelli al primo round. Sfida sul campo del Terranuova

Scatta oggi l’avventura del Terre di Castelli nel tabellone nazionale della Coppa Italia di Eccellenza, che regala un posto in Serie D alla vincente. I ragazzi di Maurizio Domizzi sono impegnati alle 15 (arbitro Colazzo di Casarano) a Terranuova Bracciolini, provincia di Arezzo, sul campo del Terranuova Traiana, che ha vinto la Coppa toscana. Si gioca su andata e ritorno (i gol in trasferta valgono doppio, in caso di due risultati identici si va subito ai rigori), previsto mercoledì 28 alle 15 a Castelvetro, con la vincente che volerà nei quarti per sfidare la vincente fra i perugini dell’Atletico Bmg di Massa Martana e gli anconetani dell’Osimana, di fronte oggi (a Osimo) e il 28. "Affronteremo una squadra molto quadrata – spiega il vice presidente Alessandro Luppi - che ha mantenuto l’intelaiatura della D. Hanno buone individualità e per questo servirà una grande prova". Negli oronero oltre ai soliti Gozzi, Uhunamure e Massari mancheranno anche il difensore centrale Operato (stiramento) e il centrocampista Emanuel Esposito (febbre), oltre allo squalificato Stanco. Il Terranuova è terzo nel girone "B" toscano a -14 dall’imprendibile capolista Siena e -2 dal Signa. I biancorossi, che hanno travolto 4-0 lo Sporting Cecina nella finale regionale, sono una squadra che segna poco (28 gol in 24 gare) e subisce poco (12 reti al passivo). In panchina c’è Marco Becattini tornato quest’anno (aveva già vinto la Promozione nel 2018-19 con gli aretini) dopo un anno di squalifica subìto quando era alla guida del Figline per quella celebre gara col Tau Altopascio che fece il giro dello stivale per la "combine" anti-Livorno nel girone finale a tre dell’Eccellenza toscana. Nella rosa di Becattini (squalificato fino al 17 marzo, in panchina il vice Meniconi) spiccano il capitano Sacconi, prima punta del 4-2-3-1 e capocannoniere con 6 reti, il centrocampista Massai e l’altra punta Ceppodomo (5 a testa), oltre alla punta argentina Ortiz, forte fisicamente.

Davide Setti