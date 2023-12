Coppa Eccellenza. Maceratese in finale senza. Luciani e Tortelli

La Maceratese non potrà contare per squalifica sul centrocampista Paolo Tortelli e sul difensore Francesco Luciani nella finale di Coppa Italia di Eccellenza contro l’Osimana. I due giocatori sono stati fermati dal giudice sportivo dopo la semifinale pareggiata a Montegranaro, la cui società è stata multata di 250 euro "in quanto alcuni suoi sostenitori – si legge nel provvedimento – hanno rivolto durante la gara frasi offensive alla terna arbitrale e per avere permesso a soggetti non in distinta di entrare a fine partita nello spazio antistante gli spogliatoi per rivolgere espressioni irriguardose all’arbitro e ai suoi assistenti". Il giudice ha poi squalificato per due gare Jallow e Mallozzi, per un turno Kukic, tutti del Montegranaro. In Coppa Marche Prima categoria sono stati definiti i due raggruppamenti. Semifinale A: Falco Acqualagna, Real Cameranese e Montecassiano; semifinali B: Vigor Montecosaro, Pinturetta Falcor, Comunanza. Il primo turno si giocherà il 28 febbraio: Real Cameranese-Falco Acqualagna, riposa il Montecassiano. Pinturetta Falcor-Comunanza, riposa la Vigor Montecosaro. Il secondo turno è previsto il 13 marzo e il terzo il 27 marzo.