Coppa Italia di Promozione. Un Potenza Picena da applausi travolge il Matelica. La squadra di Santoni si guadagna la semifinale

MATELICA

: Giachetta; Baccarini, Rossini, Avallone (20’ st Ruggeri), Wahi, Clemenz, Nardacchione (45’ st Baldoncini), Perrella, Prosperi (48’ st Garofolo), Giaccaglia, Morbidelli. All.: Santoni.

MATELICA: Ginestra; Girolamini (32’ st Gubinelli), Merli, Sileoni (20’ st Gobbi), Lapi, Doko, Jachetta (20’ st Catalani), Scottini, Iori, Paradisi, Stroppa (1’ st D’Errico). All.: Passarini.

Arbitro: Laura Mancini di Macerata.

Reti: 2’ Iori, 5’ Rossini, 16’ rig. Giaccaglia, 26’ Nardacchione 46’ pt Morbidelli, 5’ st rig. D’Errico.

Il Potenza Picena indossa l’abito migliore, mette da parte i timori e le difficoltà dell’ultimo periodo di campionato e travolge in rimonta la corazzata Matelica guadagnandosi la semifinale di Coppa Marche. Al 2’ i giallorossi commettono una leggerezza concedendo una fulminea ripartenza che i biancorossi trasformano in gol grazie all’ex Iori. Il gol accende la rabbia del Potenza Picena che nel giro di un quarto d’ora ribalta la situazione. Al 5’ arriva il pareggio di Rossini su colpo di testa e al 16’ capitan Giaccaglia realizza il 2-1 su rigore assegnato per l’atterramento di Prosperi. Il 3-1 è una perla: Nardacchione addomestica la sfera sulla trequarti e dai 25 metri disegna una splendida traiettoria che non lascia scampo a Ginestra. Il Potenza Picena dilaga al 46’ quando Morbidelli si fa trovare pronto sul traversone di Clemenz e serve il poker.

La ripresa inizia con il gol che accorcia le distanze per il Matelica ed arriva al 5’ su rigore trasformato da D’Errico. Il Potenza Picena poi controlla la gara.