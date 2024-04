Coppa Italia e memorial presidenti: decisi date e campi di gioco. Il Daino Santa Croce sfida il Gallo sul neutro di Campogalliano

Sono state ufficializzate le semifinali delle coppe di Prima e Terza categoria, che vede ancora impegnate diverse formazioni reggiane che sognano i trofei.

Partiamo dalla coppa di Prima categoria. Mercoledì alle 20.45 si disputeranno, in campo neutro, le due semifinali: Gallo (squadra di Gallo di Poggio Renatico, nel Ferrarese)-Daino Santa Croce (a Campogalliano) e Virtus Faenza-Colombaro (a Granarolo). In caso di parità si procederà coi rigori: nella futura finale, invece, saranno previsti anche i tempi supplementari. Il Daino in campionato è quarto nel girone C, con 44 punti.

Poi ecco il Memorial Presidenti, la Coppa di Terza. Le semifinali si giocheranno sempre mercoledì e sempre alle ore 20.45, e saranno Mt 1960-Amici di Davide (si gioca sul campo di quella che ha fatto meglio nei gironi, quindi a Monticelli) e Sporting Club Sant’Ilario-Fosdondo (a Sant’Ilario). Anche in questo caso previsti i rigori in caso di parità nei 90’, con supplementari previsti solo in finale. Gli Amici di Davide hanno 28 punti e sono settimi nel girone A di Terza; le altre sono nel girone B. Il Fosdondo è sesto con 28 punti e l’Mt 1960 è settimo con 26 punti.

Sogna lo Sporting Club di Sant’Ilario: ha già vinto il girone B, ed è promosso in Seconda, e punta alla doppietta di trofei.