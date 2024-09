Coppa Italia Eccellenza: a novembre il derby con la Cuoiopelli. Un lampo di Sciapi. Fucecchio agli ottavi

Fucecchio

1

Castelnuovo

0

FUCECCHIO: Del Bino, Ghelardoni, Arapi (60’ Orsucci), Lecceti, Cenci (75’ Malanchi), Nannetti, Melani, Geniotal, Mancini (73’ Agostini), Badalassi (68’ Taddei), Sciapi. A disp. Gori, Pagni, Tiozzo, Fiorini, Mariani. All. Dell Agnello.

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Biggeri, Bonaldi, Lunardi, Benassi, Ramacciotti, Tocci, Fruzzetti, Cecchini, Magera, Satti, Marzi. A disp. Tozzini, Leshi, Casci, Belluomini, Cristofani, Pieroni, Fall, El Hadoui, Campani. All. Gatti.

Arbitro: Lisi di Empoli (assistenti De Fazio e Santaera di Pisa).

Rete: 38’ Sciapi.

FUCECCHIO – Un altro guizzo del solito Sciapi permette al Fucecchio di battere il Castelnuovo Garfagnana anche al ritorno e di accedere così agli ottavi di finale di Coppa Italia Eccellenza, dove il prossimo 13 novembre affronterà in trasferta nel derby la Cuoiopelli. Entrambi gli allenatori scelgono di dare spazio dal primo minuto a diversi di quei giocatori che finora ne hanno avuto meno, vedi tra i bianconeri il difensore Nannetti (classe 2003) e i centrocampisti Geniotal (‘05) e Melani (‘06). Proprio quest’ultimo è stato uno dei migliori in campo. Per quanto riguarda la partita, dopo l’1-0 dell’andata sempre in favore del Fucecchio e firmato ancora da Sciapi, il primo tempo è sostanzialmente equilibrato.

Una partita maschia, ma estremamente corretta, in cui le due squadre si affrontano a viso aperto sebbene siano i bianconeri locali a costruire qualche azione in più, passando meritatamente in vantaggio al 38’: Mancini appoggia per Badalassi il quale crossa in mezzo all’area per Sciapi, abile a infilare Biggeri sul primo palo. Nella ripresa il Castelnuovo si ripresenta in campo un po’ più dinamico, alla ricerca del pari, e Del Bino è costretto a compiete un bell’intervento per mantenere il vantaggio bianconero. Il Castelnuovo Garfagnana colleziona qualche altre buona chance per acciuffare il pari, ma allo stesso tempo si espone alle ripartenze del Fucecchio, che almeno in un paio di occasioni va vicinissimo a chiudere la partita.

Si.Ci.