Coppa Italia Eccellenza e promozione. Tra K Sport e Osimana si fa sul serio. S.Orso e Vismara per la rimonta

Oggi si gioca per la Coppa Italia. In Eccellenza c’è la gara di andata delle semifinali tra K Sport Montecchio Gallo-Osimana (Comunale di Gallo di Petriano, 14,30). "Ormai arrivati alla semifinale è una competizione che ci interessa – sottolinea il diesse del Montecchio Gallo Ettore Mariotti – magari oggi il mister impiegherà chi finora ha giocato di meno, ma per noi tutti i componenti della rosa sono dei titolari". Arbitro Chiarotti (Macerata). L’altra semifinale tra Maceratese-Montegranaro è stata posticipata a mercoledì 15 novembre (ore 15) in quanto oggi verrà recuperata (al Ferranti di P.S.Elpidio ore 14,30) la partita di campionato Montegranaro-Civitanovese. Per le gare di ritorno degli ottavi di finale della Coppa Italia di Promozione oggi sono impegnate quattro provinciali. S.Orso-Unione Calcio Pergolese (Comunale Montesi di Fano), la gara d’andata è stata vinta dalla Pergolese per 3 a 2. Arbitro Ciccioli (Fermo). Vismara-Valfoglia (Comunale di Muraglia, 14,30), andata 2-0 per il Valfoglia. Arbitro Gasparoni di Jesi. Le vincenti saranno andranno ai quarti, andata mercoledì 15 novembre ore 14,30.