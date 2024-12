Coppa Italia Eccellenza: Nibbiano in finale contro Gambettola, Vianese eliminata

La finalissima di Coppa Italia Eccellenza, che si giocherà sabato 25 gennaio, non vedrà protagonista la Vianese: è stata infatti sconfitta in semifinale per 2-0 dal Nibbiano (Fogliazza e Vingiano). I piacentini si contenderanno il trofeo col Gambettola (3-0 sul Vis Novafeltria).

Passiamo al campionato; nove di fila per la Correggese (36 punti): ora in Eccellenza è prima a +4 grazie al 2-1 esterno sulla Gotico Garibaldina (13); decisivo Errichiello al 92’ (prima gol di Antenucci, e momentaneo pari piacentino con Spotti). Colpo esterno del Fabbrico (18): 1-0 di Zampino contro il Borgo San Donnino (25). La prima nei playout è un’altra reggiana: male il Rolo (15) che perde in casa con la Fidentina (29) per 1-0, a causa del rigore di Ferrara. Tonfo interno per l’Arcetana (19), che crolla per 3-0 contro il Terre di Castelli (32): reti realizzate da Pigozzi, Massari e Scarlata. Vittoria preziosissima per lo Sporting Scandiano che vince in casa del Real Formigine: decide un gol di Faye.

La Promozione: nel girone A colpo esterno del Boretto (25) che ha battuto per 1-0 (Viani) il Terme Monticelli (17). Senza reti il match tra Sannazzarese (16) e Luzzara (22). Bel 2-0 del Vezzano (25) sul Fidenza (12): decisivo il solito Fontanesi con una doppietta. Nessuna rete tra Carignano (20) e Montecchio (22).

Frena ancora il Bibbiano/San Polo (29): scivola al terzo posto dopo l’1-1 esterno col Sorbolo Biancazzurra (18). Non basta Borges, ripreso da Zanetti.

Nel girone B solo 1-1 tra Riese (27) e Casalgrande (23): Davoli per i rossoneri, poi rigore rossoblù di Capasso. Inarrestabile il Campagnola (31): netto 5-0 sul Fiorano (12) grazie a cinque marcatori diversi; Vezzani, Rivi, Barilli, Jocic e Previato. Non è l’unica manita: c’è anche quella del Castellarano (32) sul campo del Pgs Smile (9). Azulgrana scatenati con le doppiette di Ferrara e Bettelli e il rigore di Animah Barbari. Grande cuore della Sammartinese (23): i neroverdi perdevano in trasferta per 2-0 col Castelnuovo (24) che aveva segnato con Fontanesi e Bellentani, ma nel finale Gozzi e Ametta hanno firmato il 2-2. Infine, Baiso-Monteombraro 1-0 (rete di Banzi)

Prima categoria: nel girone B solo 0-0 tra Langhiranese (26) e Quattro Castella (17). Pari anche tra Barcaccia (10) e Marzolara (20): Falbo non basta, poi il pari ospite di Ubaldi. Gara condizionata dalla nebbia (nella ripresa era stata sospesa per qualche istante, poi gioco ripreso). Esulta, invece, l’Atletico Bibbiano Canossa (20): rocambolesco 3-2 sul Palanzano (19) grazie al tris di reti firmato da Grassi, Chierici e dal solito Stradi (Grisendi e Mora per gli ospiti). Nel girone C vittoria per il Boca Barco (19): 2-0 sul fanalino di coda Atletic Progetto Montagna (7) grazie a Verduri e Bucci. Vittoria per cuori forti da parte della FalkGalileo (21): 3-2 esterno sulla Povigliese (13) che fino all’86° vinceva per 2-1. Per Poviglio due reti di Signoriello; per la Falk doppietta di Redo e rigore di Attolini. Sospesa a fine primo tempo Virtus Libertas (25)-Corlo (10) a causa della nebbia, sul punteggio di 1-0 per i reggiani (Tinarelli). Scivolone casalingo per gli Original Celtic Bhoys: 1-2 per la Campeginese.

Vittoria roboante per la Rubierese (28): 4-2 in trasferta sul campo della Virtus Correggio. Sigilli dei locali di Culzoni e Berselli; per i biancorossi a segno Vanacore, Afzaz, Vezzani (rigore) e Iossa. Nel girone D di Seconda prima vittoria in campionato per la Virtus Bagnolo (7): 4-2 sulla Reggio Calcio (6). Gol gialloblù di Bucci, Beltrami (rigore), Iodice e Aldini, per gli ospiti Bagni Bedeschi e Del Giudice. In Terza il Rivalta batte per 4-0 il Cadelbosco (entrambe 20 punti): gol di Mbaye, Gherardini e doppio Marguglio.

