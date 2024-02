Coppa Italia Eccellenza. Ottavi di finale. Terranuova Traiana oggi in campo

Prenderà il via questo pomeriggio la fase finale della Coppa Italia di Eccellenza; in scena le prime partite degli ottavi di finale. A rappresentare la Toscana ci sarà il Terranuova Triana, una delle squadre allestite per raggiungere la Serie D, o meglio tornaci, in campionato, ma frenata senza appello dalla corsa del Siena. La squadra di Becattini ospiterà, alle 15, il Terre di Castelli (Emilia Romagna). Il ritorno si giocherà mercoledì 28 febbraio allo stadio Venturelli di Castelvetro di Modena. In caso di parità di punteggio al termine del doppio confronto, si qualificherà la squadra che avrà segnato il maggior numero di gol e nei quarti di finale affronterà la vincente della gara Osimana-Atletico Bmg (Marche-Umbria). Il Terranuova Traiana, per quanto concentrata sull’obiettivo, si vuole tenere stretti anche i play off: domenica i valdarnesi saranno impegnati in casa con il Firenze Ovest, al momento penultimo. La classifica: Siena* 57; Signa* 45; Terranuova Traiana 43; Scandicci 42; Mazzola 37; Sinalunghese e Nuova Foiano 33; Castiglionese e Colligiana* 32; Baldaccio Bruni* 30; Fortis Juventus* 27; Rondinella Marzocco* 26; Lastrigiana* e Asta 25; Audax Rufina 22; Firenze Ovest* 17; Pontassieve 13 (* hanno già osservato il turno di riposo).