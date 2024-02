COPPA ITALIA FEMMINILE. Ecco le date delle semifinali. Il 3 marzo l’andata Milan-Roma al “Vismara“

Ufficializzato il calendario delle semifinali d’andata della Coppa Italia femminile. Saranno Milan e Roma ad aprire il programma, domenica 3 marzo alle 12.30 al ‘Vismara-Puma House of Football’; alle 15, al ‘Viola Park’, in campo Fiorentina e Juventus. Le gare di ritorno si giocheranno una settimana dopo a campi invertiti: sabato 9 alle 15 al ‘Lamarmora-Pozzo’ di Biella, Juventus-Fiorentina, mentre domenica 10 marzo alla stessa ora al ‘Tre Fontane’ si sfideranno Roma e Milan. Le gare saranno trasmesse in diretta in chiaro sul canale YouTube della Figc Femminile.