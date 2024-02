Coppa Italia. Il Terranuova segna quattro gol e vola alla fase nazionale

Sfuggitagli la chance di ritrovare la Serie D passando dalla porta principale, il campionato, il Terranuova Traiana sta provando ad aprire quella secondaria, la Coppa Italia. E, almeno fino a questo momento, sta onorando l’impegno: nella finale della fase regionale, in scena ieri pomeriggio alle Due Strade, la squadra di Becattini ha battuto con un rotondo 4-0 lo Sporting Cecina, qualificandosi alla fase nazionale; il prossimo step la sfida (gare di andata e ritorno) il Terre di Castelli, che a sua volta ha vinto la fase regionale dell’Emilia Romagna. Il Terranuova Traiana, ieri, è passato subito in vantaggio con Marini, unica rete di un primo tempo giocato a ottimi ritmi.

Nella ripresa è arrivata la doppietta di Sacconi, poi il poker di Taflaj. In campionato i valdarnesi, al momento in terza posizione con 40 punti, affronteranno in trasferta la Lastrigiana.