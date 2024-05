Coppa Italia in palio. Follogavo sei a un passo

Appuntamento con la storia per il Follonica Gavorrano che oggi si gioca gran parte della stagione. Oggi alle 16 infatti al Malservisi-Matteini arriva il Trapani per il match di ritorno della finale di Coppa Italia. Dopo il successo esterno 1-0 di sabato la truppa di Marco Masi oggi si attende una veemente reazione del Trapani, corazzata con tanti ex giocatori professionisti in rosa che dopo aver vinto il campionato vuole la doppietta. Follonica Gavorrano che dopo aver chiuso con i playoff oggi si gioca l’ultima sfida della stagione e vorrà bissare il successo di alcuni anni fa. Calcio d’inizio alle 16 allo stadio "Malservisi-Matteini" di Bagno di Gavorrano, a dirigere l’incontro sarà l’arbitro Alessandro Pizzi di Bergamo insieme agli assistenti Gheorghe Mititelu di Torino e Simone Mino di La Spezia. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti. I residenti in provincia di Trapani sono obbligati ad acquistare il tagliando di ingresso nella sola tribuna centrale ospiti. La biglietteria per spettatori locali è aperta dalla mattina. I biglietti ridotti e abbonati sono acquistabili esclusivamente al botteghino aperto soltanto il giorno della gara (adiacente allo stadio).