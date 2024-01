Coppa italia. La semifinale si avvicina, biglietti in vendita

Il campionato cattura l’attenzione dei tifosi del Rimini, pronti sabato a viaggiare verso Alessandria, ma dietro l’angolo c’è anche la Coppa Italia. E al ’Romeo Neri’ sono già tutti pronti. Gara d’andata della semifinale prevista per mercoledì della prossima settimana sul sintetico di Piazzale del Popolo contro il Catania. E, dopo una prima fase di prelazione riservata agli abbonati (con un prezzo scontato), da oggi i biglietti per godersi il primo round di coppa saranno disponibili per tutti. Abbonati (ma non più a un prezzo agevolato) e non. I tagliandi si possono acquistare in tutti i rivenditori Vivaticket autorizzati, ma da domani anche allo Store del Rimini al ’Romeo Neri’. Che sarà aperto domani e lunedì e martedì della prossima settimana dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Poi mercoledì, nel giorno della gara, dalle 10.30 alle 12.30. Nello stesso giorno, ma nel pomeriggio i biglietti si potranno acquistare al botteghino di via Lagomaggio, dalle 18.30 alle 20.45.