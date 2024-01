Coppa Italia: Lucchese-Padova, la semifinale. Yeboah regala il primo round alla Pantera

Lucchese

1

Padova

0

LUCCHESE (3-4-3): Coletta; Fazzi, Gucher, Benassai (1’ st Tiritiello); Alagna (31’ st Quirini), Tumbarello, Cangianiello, Visconti; Russo (31’ st Guadagni), Yeboah (31’ st Magnaghi), Rizzo Pinna (18’ st Djibril). (A disp.: Chiorra, Berti, Toma, Sabbione, Quochi, Leone). All:. Gorgone.

PADOVA (3-5-2): Zanellati; Calabrese, Granata, Perrotta (27’ st Capelli); Kirwan, Vianchi, Crisetig (14’ st Tordini), Dezi, Favale (14’ st Villa); Zamparo (14’ st Bertolussi), Palombi (32’ st Liguori). (A disp.: Donnarumma, Mangiaracina, Delli Carri, Belli, Leoni, Fusi, Radrezza, Crescenzi). All.: Torrente.

Arbitro: Madonia di Palermo.

Rete: 33’ pt Yeboah.

Note: osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Gigi Riva; angoli: 5-7; ammoniti: Gucher, Dijbril, Fazzi, Calabrese, Perrotta, Villa; recupero: 1’ pt e 4’ st; spettatori: 1799.

LUCCA - Seconda vittoria consecutiva della Lucchese, questa volta nella gara d’andata della semifinale di Coppa Italia. I rossoneri passano con il gol di Yeboah. Contro il Padova dell’ex rossonero Bortolussi, Gorgone cambia qualche pedina, dando spazio a chi fino ad ora è stato impiegato poco come capitan Coletta tra i pali, Alagna e Russo. Ritorna in difesa Benassai che sembra essersi ripreso dalla pubalgia. La Lucchese vuole andare avanti nella competizione, anche se davanti hanno la corazzata patavina, al secondo posto in classifica nel girone "A".

I ragazzi di Gorgone ci provano subito, al 4’, con il solito Rizzo Pinna, ad impensierire Zanellati, con la palla deviata che scheggia la traversa. Il Padova si fa vedere al 15’ con una conclusione di Dezi che, però, finisce alta. La prima vera occasione del match è di marca biancorossa al 25’, con la palla che attraversa tutta l’area di rigore della Lucchese, arriva a Dezi che, con un rasoterra "telefonato", chiama Coletta alla parata facile.

I rossoneri rispondono al 26’ con una serie di batti e ribatti e con Russo che costringe Zanellati ad alzare la palla sopra la traversa. Ancora Rizzo Pinna al 32’, con una punizione centrale al limite dell’area di rigore, destinata al "sette", ma il portiere veneto la respinge con i pugni. Ma un minuto più tardi la Lucchese passa in vantaggio. Rizzo Pinna serve in corsa Visconti che mette al centro un rasoterra: Yeboah arriva più veloce di tutti e batte Zanellati. Nella ripresa Tiritiello prende il posto di Benassai, vittima di un affaticamento a un adduttore. Il Padova non sembra avere la forza di impensierire i rossoneri che provano a raddoppiare con Tumbarello all’8’, ma la sua conclusione termina a lato. Al 13’ Torrente manda in campo Bortolussi, ex capitano rossonero. Il Padova prova ad impensierire Coletta al 17’ con Calabrese, ma il portiere rossonero para a terra senza esitazione. I biancoscudati cercano fino alla fine di pareggiare, ma la Lucchese si chiude bene. Ritorno mercoledì 28 febbraio.

Alessia Lombardi