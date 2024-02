Coppa Italia. Oggi la finale tra. Terranuova Traiana e Sporting Cecina

Andrà in scena questo pomeriggio la finale di Coppa Italia di Eccellenza, fase regionale, che vedrà il Terranuova Traiana affrontare lo Sporting Cecina: l’appuntamento è alle 15 allo stadio Bozzi delle Due Strade di Firenze. La vincente si qualificherà per la fase nazionale della competizione, dove incontrerà in gara di andata e ritorno il Terre di Castelli, che sabato ha vinto la fase regionale dell’Emilia Romagna. La squadra che, dopo il lungo percorso, riuscirà ad alzare la Coppa, vedrà spalancarsi le porte della Serie D.

Serie D che, lo stesso, sarà impegnata nella Coppa Italia di categoria: otto le squadre rimaste a giocarsi il trofeo e, tra queste, il Follonica Gavorrano, diretta inseguitrice della Pianese capolista (tre i punti che separano le prime della classe). I quarti di finale prenderanno il via questo pomeriggio alle 17, con la sfida Fidelis Andria-Trapani. Sabato alle 14,30 è in programma Ardea Nf-Imolese, mentre domenica alle 17 andranno in scena i match Castese-Follonica Gavorrano e Union Clodiense-Varesina. Le gare sono di sola andata. In caso di parità al termine dei 90 minuti il destino delle squadre sarà deciso ai calci di rigore.