COPPA ITALIA Primavera. I baby rossoneri a Empoli per gli ottavi. Chivu sfida l’Atalanta nel derby lombardo

Dopo due sconfitte consecutive, il Milan è pronto a riscattarsi oggi alle ore 13 quando, al Puma House of Football, ospiterà l’Empoli nella sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia: i toscani, un mese fa, hanno inflitto ai rossoneri la prima sconfitta in campionato, uno sprono in più per la truppa di Abate, attualmente quarta in classifica ma già qualificata agli ottavi di Youth League. Tempo di Coppa anche per l’Inter che, dopo il pari contro la Roma di domenica, torna in campo oggi alla stessa ora dei cugini per affrontare l’Atalanta tra le mura amiche: per i nerazzurri è la prima gara stagionale in questa competizione, mentre per gli orobici il percorso è iniziato nei trentaduesimi di finale, dove hanno sconfitto per 5-0 la SPAL, eliminando poi il Vicenza (3-1 il finale). Il.Ch.