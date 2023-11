Coppa italia. Prossimo avversario il Vicenza di Diana

Il cammino di Coppa Italia ora per i biancorossi prevede un altro mercoledì in campo prima della sosta natalizia. E il Rimini conosce già anche il nome dell’avversario. Al ’Menti’, contro il Vicenza, il 13 dicembre la squadra di Troise si giocherà la semifinale. Resta da definire soltanto l’orario del calcio d’inizio. Il Rimini a quell’appuntamento, come ben si sa, c’è arrivato battendo il Cesena, mentre il Vicenza ha conquistato il passaggio dagli ottavi ai quarti grazie al successo casalingo contro la Triestina (2-0). Due gol li ha realizzati anche il Pescara per avere la meglio sul Latina e i quarti li ha guadagnati anche la Lucchese battendo la Juventus Next Gen. Passo verso l’ultima fase della competizione anche per il Pontedera che ha battuto di misura la Virtus Entella. Via libera anche all’Avellino che ha messo ko la Juve Stabia e ora affronterà la Lucchese.