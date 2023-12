Coppa Italia, sarà Rimini-Catania. Ecco le date della semifinale

Destinazione Catania. Il giro d’Italia del Rimini prosegue. E dopo essere già andati due volte in Sardegna in questa stagione, i biancorossi nell’anno nuovo voleranno anche sulla Sicilia. E’ il Catania, infatti, l’avversario da battere per raggiungere la finale di Coppa Italia. Ci ha pensato il sorteggio ieri ha ’partorire’ gli accoppiamenti. Rimini contro i siciliani, dicevamo, mentre la Lucchese se la vedrà con il Padova. E per l’occasione cambia anche la formula della coppa, rispetto a quella conosciuta sin qui. Niente più gara secca, ma il tutto si deciderà in 180 minuti. I tifosi biancorossi possono già fissare le date sul calendario: mercoledì 24 gennaio il primo round al ’Romeo Neri, mercoledì 28 febbraio il secondo al ’Massimino’. Naturalmente per conoscere gli orari dei match bisognerà attendere ancora un po’. Un passo alla volta verso quella semifinale che sa di storico in Piazzale del Popolo. Mai i biancorossi si erano spinti tanto avanti in Coppa Italia. E, a questo punto, perché non provarci? Il Rimini a Catania troverà un ambiente caldo e una squadra ben attrezzata. E di certo blasonata. Anche se sin qui i siciliani nel girone C della Lega Pro non hanno fatto esattamente la parte del leone. Ventidue punti messi insieme in 18 gare. Tanto che attualmente il Catania si trova anche fuori dalla zona playoff con davanti in classifica dieci agguerrite avversarie. Insomma, una stagione non certo all’altezza di quelle che erano le aspettative. Quindi, la coppa è vista in Sicilia un po’ come un’ancora di salvezza, un obiettivo di quelli da non fallire. Vita ben più difficile avrà la compagna di girone B Lucchese contro il Padova. I veneti nel girone A della Lega Pro viaggiano al secondo posto in classifica con 40 punti raccolti in 18 gare e la voglia di guardare sempre più da vicino quel Mantova che corre in vetta staccato di soli quattro punti.