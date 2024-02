Coppa italia serie c. Femminile Riccione, si vola ai quarti

Va forte in campionato, ma anche in Coppa Italia la Femminile Riccione. Agli ottavi, contro il Chieti, alla formazione biancazzurra è bastato il gol realizzato da Bauce nel terzo minuto di recupero per alzare le braccia al cielo e prendersi i quarti (1-0). Un successo che dà fiducia per la corsa in campionato. Con la coppa, esattamente con i quarti, le ragazze della Perla Verde torneranno a farci i conti nel mese di maggio. Avversario di turno sarà quel Frosinone che è stato appena capace di mettere alla porta la Roma realizzando tre gol lontano da casa.

Coppa Italia Serie C. Ottavi di finale: Crotone-Palermo 0-6, Orobica Bergamo-Tharros 3-1, Femminile Riccione-Chieti 1-0, Lecce-Vis Mediterranea (4-3 dopo i calci di rigore), Lumezzane-Sudtirol 2-0, Moncalieri-Spezia 1-1, Roma-Frosinone 2-3, Venezia 1985-Venezia (3-4, dopo i calci di rigore).