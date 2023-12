Coppa italia serie d, alle 14,30 al galli. Imolese, esame Campobasso

Tre giorni dopo il pesante ko rimediato contro il Lentigione, Imolese di nuovo in campo: al Galli (ore 14.30) ci sono gli ottavi di Coppa Italia di Serie D contro il Campobasso. Per i rossoblù, l’occasione per provare a riscattare le ultime due sconfitte, sognando i quarti di finale, contro i molisani di Rosario Pergolizzi (da giocatore ex di Bologna e Ascoli, da allenatore a Palermo), secondi nel girone F con 27 punti in 14 partite alle spalle della Sambenedettese. Big match, con posta in palio importante: quattro partite e quattro vittorie in Coppa fin qui. Poi, dopo quella serie di vittorie in coppa e gli 11 risultati utili consecutivi in campionato, qualcosa sembra essersi incrinato, come testimoniano le recenti prestazioni: due stop consecutivi, l’ultimo domenica pomeriggio a Sorbolo Mezzani (3-0), che ha fatto scivolare i rossoblù in quinta posizione (complice anche il -1 in classifica). Di fronte un Campobasso in un eccellente momento di forma e reduce da 6 risultati utili consecutivi, suggellati dal successo di domenica pomeriggio al Selva Piana contro la Samb capolista. A decidere il match, un gol del neo arrivato Persichini (1-0), che l’Imolese conosce bene, avendolo già incontrato due volte (tra campionato e coppa) con la maglia del Forlì. Chi vince approda ai quarti, in programma a febbraio. Come nelle precedenti sfide, in caso di parità dopo i tempi regolamentari si andrà direttamente ai calci di rigore. I biglietti per la partita di oggi sono acquistabili allo stadio da un’ora prima della partita o in prevendita online cliccando il link presente sui social media della società.

Inoltre, alle 18, al Bacchilega, è previsto l’incontro organizzato dai tifosi rossoblù (aperto a tutti) con la presenza del sindaco Marco Panieri, per parlare del futuro e di iniziative legate al mondo Imolese.

Giovanni Poggi