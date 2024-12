Coppa Italia serie D. Il Livorno batte in trasferta ai rigori. Follonica Gavorrano

Si sono giocate ieri le gare valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia di serie D. Tra esse anche un sfida tutta toscana, quella tra Follonica Gavorrano e Livorno che ha visto prevalere gli amaranto ai rigori (5-4) dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. La formazione di mister Indiani ha quindi staccato il pass per i quarti. Superano il turno anche Ravenna (2-1 al Castelfidardo), Cjarlins Muzane (3-0 sulle Dolomiti Bellunesi), Guidonia (4-0 sull’Aquila), Lavagnese (2-0 a Saluzzo), Piacenza (3-0 a Sant’Angelo) e Martina Franca (1-0 alla Scafatese). E’ finita ai tiri dagli undici metri anche la sfida tra Reggina ed Enna (1-1 al novantesimo): i siciliani sono stati poi più freddi dal dischetto e hanno vinto in Calabria per 5-2. I quarti di finale si giocheranno il prossimo 18 dicembre, sempre in gara secca senza tempi supplementari e con rigori in caso di parità al fischio finale. Le semifinali invece saranno andata e ritorno.