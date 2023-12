Coppa Italia. Terranuova in finale. Battuto di misura il Firenze Ovest

Pronostico rispettato: è stato il Terranuova Traiana a conquistare ieri la finale di Coppa Italia. I biancorossi hanno battuto 1-0 il Firenze Ovest, grazie alla rete del nuovo acquisto Ortiz Lopez: l’attaccante argentino ha toccato sulla riga il colpo di testa di Petrioli, sull’angolo di Mannella. La squadra di Becattini incrocerà nell’ultimo step regionale della competizione lo Sporting Cecina: l’appuntamento è per mercoledì 7 febbraio allo stadio comunale Gino Bozzi Le Due Strade di Firenze. La vincente accederà alla fase nazionale dell’edizione numero 58 della Coppa Italia Dilettanti. Alzare il trofeo significa sfruttare una grande chance: la vincitrice della Coppa ha infatti il diritto di partecipare al campionato di Serie D dell’anno successivo. La gara, è stata per entrambe le squadre il preludio del campionato che riprenderà domenica 7 gennaio; queste le partite in programma: Firenze Ovest-Castiglionese, Fortis Juventus-Nuova Foiano, Lastrigiana-Mazzola, Pontassieve-Colligiana, Scandicci-Rondinella Marzocco, Sinalunghese-Audax Rufina, Asta-Signa, Terranuova Traiana-Baldaccio Bruni.