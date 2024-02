Coppa Italia. Terranuova Traiana sconfitto in casa dal Terre Castelli

In scena ieri pomeriggio il primo atto della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti. In campo, a rappresentare la Toscana, il Terranuova Triana che ha ospitato, al Matteini, il Terre di Castelli (Emilia Romagna). La gara è terminata 0-1: in gol al 29’ del primo tempo Malo. La squadra di Becattini (squalificato fino al 17 marzo, sostituito in panchina dal suo vice Meniconi) dovrà quindi dovrà compiere l’impresa nella gara di ritorno. L’incontro è in programma mercoledì 28 febbraio allo stadio Venturelli di Castelvetro di Modena. In caso di parità di punteggio al termine del doppio confronto, si qualificherà la squadra che avrà segnato il maggior numero di gol. A parità di reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra con il maggior numero di gol fatti in trasferta. La squadra qualificata, nei quarti di finale, affronterà la vincente della gara Osimana-Atletico Bmg (Marche-Umbria).