Coppa Passalacqua. Fonteblanda-Argentario finisce due a due

Finisce in pareggio (2-2) il match del girone A della Coppa Bruno Passalacqua tra Fonteblanda e Argentario. Un punto a testa tra bianchi e azzurri nonostante l’aspirazione fosse quella di prendersi l’intera posta. Fonteblanda e Argentario non si sono risparmiate in campo. Tra incertezze e sicurezze, errori e gesti apprezzabili. Gara d’impegno e volontà, conguaglio sostanzialmente giusto. La prima frazione è di marca Fonteblanda, che tiene palla costringendo l’Argentario a restare nella sua metà campo. Scarse le emozioni, poche le occasioni per andare al tiro. Al 45’ De Masi brevetta una saetta che trova il sette alla destra di Schiano e i ragazzi di Cocciolo passano in vantaggio, 1-0. Ripresa interpretata con maggiore trepidazione. Rispoli, su calcio piazzato, depone la sfera in porta, è il 9’, 1-1. Trascorrono solo due minuti e Parnisari, da fuori area, infila Schiano e il Fonteblanda ritrova il vantaggio, 2-1. I ragazzi di Cedroni non demordono andando alla ricerca dell’equilibrio. Lo trovano al 25’ con Davide Giovani, 2-2. Fino al termine è un susseguirsi di opportunità per entrambe le contendenti, ognuno ricerca i tre punti senza trovarli. Dopo due turni completi questa è la classifica del girone A: Invictasauro 6, Scarlino 3, Argentario e Fonteblanda 1.

FONTEBLANDA: Pennacchi, Falciani, Venturelli, Papini, Colella, Russo, Cinelli, Angelini, Piraino, De Masi, Parnisari (35’ st Comanac). A disposizione: Nesti, Tinti, Cherubini, Tirchi, De Vita, Meravigli, Pierini. All. Cocciolo.

ARGENTARIO: Schiano, Rosi (24’ Diego Giovani), Amato (8’ st Barbieri), Lacchini, Ballini, Accolla, Rispoli, Solari, Gabrielli (8’ st Davide Giovanni), Loffredo, Pallini. A disposizione: Sabatini, Sclano. All. Cedroni.

Reti: 45’ De Masi; 9’ st Rispoli, 11’ st Parnisari, 25’ st Davide Giovani.

Note: osservato un minuto di raccoglimento in onore delle 5 vittime sul lavoro di Castedaccia (Palermo). Ammonito Diego Giovani. Calci d’angolo 3-5. Recupero: 0’ + 3’.