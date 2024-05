Coppa Passalacqua. I minerari rifilano 7 gol alla Virtus Amiata

Goleada (7-0) del Follonica Gavorrano (nella foto) allla Virtus Amiata nella seconda uscita del girone B della Coppa Bruno Passalacqua delle due formazioni. L’eccessiva differenza tecnica e fisica tra la Virtus Amiata e il Follonica Gavorrano si converte in una gara a senso unico per i ragazzi rosso blu di Pagliarini. La Virtus presenta troppe assenze in rosa e non riesce ad arginare il gioco, gli schemi e la corsa degli avversari. Dopo 12’ il Follonica Gavorrano è già avanti 0-2, al termine della frazione iniziale conduce 0-5 con la tripletta di Mattia Pallini. Gara totalmente in controllo per i minerari che non hanno avuto problemi a regolare gli amiatini. La ripresa non cambia copione, Vuturo firma la doppietta per un totale di sette reti.

VIRTUS AMIATA: Corridori, Mazzolai (11’ st Spisani), Sacchi (39’ st Ketboga), Bindi, Verdi, Falasca, Ajdini, Benanchi, Guidotti, Duchi (8’ st J. Pallini), Marchini. A disposizione: Pecci. Allenatore: Luca Corbari.

FOLLONICA GAVORRANO: Uccelletti (17’ st Comparini), Stefanini, Picci (30’ st Simoncini), Miccoli, Milano, Cionini, Moroni (3’ st Sorvillo), Criscuolo, M. Pallini (6’ st Scartabelli), Piazza (23’ st Calvi), Vuturo. A disposizione: Agafitei, Ferraro, Artino. Allenatore: Daniele Pagliarini.

Arbitro: Marco Boscagli; primo assistente Roberto Bocci, secondo assistente Antonio Costantino.

Reti: 11’ Criscuolo, 12’ M. Pallini, 24’ M. Pallini, 39’ Piazza, 43’ M. Pallini; 4’ st Vuturo, 32’ st Vuturo.

Note: ammoniti Moroni, Piazza. Calci d’angolo 0-8.

Il torneo ha concluso la prima parte delle qualificazioni (12 partite) e questa è la situazione. Girone A: Invictasauro 6, Scarlino 3, Argentario e Fonteblanda 1; girone B: Follonica Gavorrano 6, Virtus Amiata 3, Venturina e Alberese 1; girone C: Grosseto 3, Sant’Andrea e Marina 1, Atletico Maremma 0; girone D: Alta Maremma 3, Nuova Grosseto e Atletico Piombino 1, Roselle 0.