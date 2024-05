Coppa Passalacqua. Il Roselle sconfitto dall’Atletico Piombino

Il Roselle è sconfitto ed esce dalla Coppa Passalacqua in una serata particolarmente piovosa, l’Atletico Piombino vince e resta in corsa. Finisce 3-2 per i ragazzi in giallo di mister Serena. Un plauso ai ventidue giocatori capaci di dare mordente e vitalità a una sfida fortemente condizionata dal maltempo e da un terreno al limite della praticabilità. Verdetto legittimo. L’Atletico ha dimostrato maggiore tasso tecnico, precisione e intensità, il Roselle, comunque, non ha mai piegato la testa riuscendo a stare in scia all’avversario. Mattatore sotto la pioggia è stato Mattia Colombo protagonista di una squillante tripletta iniziata al 45’, sul filo dell’intervallo, con l’1-0. Il bis nella ripresa al 19’: 2-0. Reazione dei bianchi al 23’ con Dalla Monta, che trasforma il penalty concesso per fallo di Mitcul su Muscari, 2-1. Rigore fatto ripetere per giudizio dell’assistente dopo che lo stesso Dalla Monta aveva fallito il primo tentativo. L’Atletico rimette in ordine la situazione andando in gol al 29’ con il pallonetto di Colombo, 3-1. Nei 4 minuti di recupero Tanzini accorcia le distanze, 3-2. La classifica del girone D: Alta Maremma e Atletico Piombino 4, Nuova Grosseto 2, Roselle 0.

ATLETICO PIOMBINO: Gasperini, Rossi, Mitcul, Diagne, Campani, Rincon (41’ st Barbati), Colombo, Patara (20’ st Marano), Regoli (35’ st Lavagnini), Vannini (37’ st Piazzesi), El Bouhlali (16’ st Atqaoui). A disposizione: Riccucci, Condina, Dell’Angelo, Nicolas Aguedo. All. Serena.

ROSELLE: Menicagli, Scotto (35’ st Cerbone), Dindalini, Fil. Marconi, Nazzarri (30’ st Caprini), Malerba, Fra. Marconi (20’ st A. Menchetti), Dalla Monta, Mariottini (35’ st Salvadori), Muscari, Temperani (20’ st Tanzini). A disposizione: Ricci, L. Menchetti, Marras. All. Camilletti.

Arbitro: Emilio Parisotto; assistente Riccardo Scavuzzo, assistente Alessandro Maretti.

Reti: 45’ Colombo; 19’ st Colombo, 23’ st Dalla Monta (rig.), 29’ st Colombo, 46’ st Tanzini.