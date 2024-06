Coppa Passalacqua. Lo Scarlino vince 2-1 ed elimina il Grosseto

Capovolgendo pronostici, livellando e annullando le sostanziali differenze sia tecniche che numeriche, lo Scarlino si regala la semifinale della Coppa Passalacqua piegando il Grosseto per 1-2. I biancorossi si fermano sullo scalino spinoso dei quarti di finale. L’andamento della gara è quello dovuto, Grosseto al centro della scena, Scarlino a stringersi a riccio indietro con l’opzione di lanciare Camarà negli spazi. La gara è compressa nella metà campo del capitano Cassi con l’argine difensivo biancorosso praticamente stazionario sulla linea mediana. De Masi è autore di interventi difficili e risolutivi, la sfida viaggia su questa traccia. Al 39’ Violante interviene in tuffo su un cross a mezza altezza che cala sul secondo palo, la deviazione di testa è perfetta spezzando la parità, 1-0. Un gol da ricordare, una bella immagine da tramandare. Al sesto della ripresa Violante spreca una colossale occasione per il raddoppio alzando la mira in acrobazia, al 15’ è Iaiunese a sperperare una nuova opportunità. Da quel momento il Grosseto cala fisicamente e mentalmente abbassando difesa e reattività. Poi ecco il capolavoro di Felici al 30’. Il numero 11 entra in area a ridosso della linea di fondo, sfruttando rimpalli amici riesce a superare i difensori, guarda la porta, dall’interno sinistro nasce una traiettoria liftata e stupenda, che bacia l’incrocio dei pali dalla parte opposta, 1-1. Il Grosseto si riversa in avanti, De Masi intercetta palloni velenosi, Passalacqua (41’) esce per crampi, Camarà annusa il colpaccio. E’ il 44’, lancio in avanti, la punta si trova davanti Cerone, lo supera e in diagonale mette nel sacco, 1-2. GROSSETO: Cerone, Mori, Cioni, Nardi (11’ st Vettori), Passalacqua (41’ st Turbanti), Presicci, Violante, Fregoli, Generali (11’ st Tenci), Di Dato (35’ st Cozzolino), Iaiunese. All. Corti. SCARLINO: De Masi, Barbosa, Cassi, Sacchelli, Milani, Gambineri, El Kassmi, Alabay, Camarà, Brogi, Felici. All. Telesio. Reti: 39’ Violante; 30’ st Felici, 44’ st Camarà.