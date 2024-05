Coppa Passalacqua. S. Andrea batte l’Atletico Maremma e lo elimina dalla competizione

Il Sant’Andrea si aggiudica il derby del girone C piegando (1-0) l’Atletico Maremma decretandone l’eliminazione dal torneo. Il punto focale della sfida si materializza al minuto 42 della ripresa quando sono in pieno svolgimento le operazioni dell’Atletico per cercare di passare in vantaggio. Lungo lancio dalla tre quarti, scatto di Tosi, centrali difensivi sorpresi e non posizionati al meglio, diagonale asciutto e preciso, palla in rete. I ragazzi di Larini pagano un conto salatissimo all’incapacità di andare in gol. In due partite, la prima persa 2-1 col Grosseto, l’Atletico ha scritto belle pagine di calcio costruendo una montagna di nitide occasioni senza sfruttarle a dovere.

Una lacuna che non ha dato nessuna speranza ai ragazzi di mister Larini cancellando, così, prestazioni apprezzabili. Il Sant’Andrea ha resistito alla pressione avversaria con applicazione e tanta volontà imbrigliando il gioco avversario togliendogli spazio e profondità. Quindi ha colpito con la necessaria freddezza col diagonale di Tosi nell’unica occasione propizia, il classico contropiede.

Cinismo e abilità. Nella coda del derby l’Atletico ha continuato a produrre palle gol sfiorando il pareggio per centimetri senza riuscirci. La tensione finale ha prodotto il rosso diretto per Camarri e Cret espulsi per proteste.

ATLETICO MAREMMA: Iacoboaea, Amaddii, Sarzilla, Tarquini, Cret, Talenti, Pennacchi, Bonucci (47’ st Lunghi), Bertocchi, Sabatini (27’ st Pecciarini), Camarri (22’ st Guidi, 50’ st Solari). A disposizione: Rossi, Angeli, Uccelletti, Ferrante, Ciccioni. All. Larini.

SANT’ANDREA: De Lucia, Terracciano, Dani, Marcatili (29’ st Bodron), Tanzini, Felici, Ferri, Gatti, Tosi (50’ st Palazzesi), Mancinelli (23’ st Ciacci), Chinellato (7’ st Cappelli, 37’ st Biagiotti). A disposizione: Laudicino. All. Romagnoli.

Arbitro: Salvatore Sbordone

Rete: 42’ st Tosi.

Note: espulso Camarri dalla panchina al 40’ st e Cret al 53’ st entrambi per proteste.

Dopo un colpo alla testa Cristian Guidi è stato portato al pronto soccorso per accertamenti.