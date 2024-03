Coppa Prima e Seconda. C’è Virtus-Riccione. Anticipa la Riolese contro l’Athletic Poggio

Questa sera due squadre ravennati si giocano l’accesso alle semifinali della fase regionale della Coppa di categoria. In Prima la Virtus Faenza affronta a domicilio il Riccione, al momento in testa nel girone H con 56 punti, figli di 36 gol fatti e appena 13 subiti. In Seconda Categoria, invece, i quarti si disputano il 3 aprile ma questa sera anticipa la Riolese che ospita i riminesi dell’Athletic Poggio, formazione di Poggio Torriana, al 7º posto nel girone O con 7 vittorie, 32 gol realizzati ma anche 31 subiti.

Le altre gare dei quarti di Coppa si giocheranno, invece, il 3 aprile. Programma quarti Coppa Emilia-Romagna, fase regionale. Prima Categoria (ore 20,30): Riccione-Virtus Faenza (Stadio Nicoletti sintetico, Riccione), Real Casalecchio-Gallo, Casalese-Daino. Mercoledì 3 aprile: Colombaro-Quattro Castella. Seconda Categoria: Riolese-Athletic Poggio. Mercoledì 3 aprile: Busseto-Fortitudo Modena, N. Codigorese-Bazzanese, Mezzani-Mirandolese.

u.b.