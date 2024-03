Coppa regiOnale di Terza CATEgoria. Virtus Amiata batte 2-0 il Terricciola

Al Campo Grande di Castel del Piano la Virtus Amiata batte 2-0 la Polisportiva Terricciola nel primo turno della fase regionale tra le vincenti delle coppe provinciali di Terza. I pisani, forti della presenza di alcuni elementi di spicco come capitan Villa e guidati da un mister esperto come Perugi, erano però privi per squalifica del capocannoniere Bertini. Al quinto minuto passano gli amiatini con Marino che approfitta di un errore difensivo. Vacchiano poi fallisce un calcio di rigore, ma i pisani restano in dieci uomini. All’inizio del secondo tempo il copione della partita non cambia con la Virtus che parte a tutto gas e trova il 2-0 con Falasca. VIRTUS AMIATA: Duchi, Vartolo, Magnani, Falasca, Moscarini, Pasquini, Panfi, Bargagli, Marino, Ciribello, Felloni. All. Pedone. TERRICCIOLA: De Lucia, Fasano, Vita, Giustozzi, Sabatini, Iacopini, Giuntini, Fasano A., Salvini, Villa, Gialdini. All. Perugi. Reti: 5’ Marino, 5’st Falasca.