Coppa - Terza categoria. Il Junior Cervia riceve il Carpinello. Domani derby Villanova-Mezzano

Inizia oggi il secondo turno della Coppa di Terza ravennate, ovvero la 9ª edizione del Memorial Vitali. Si giocano gli ottavi di finale, in gara secca con i calci di rigore in caso di parità già al 90’. In campo le 13 formazioni che hanno vinto al primo turno, più le tre ripescate: il Carpinello, battuto di misura dallo Sporting Lugo, il Biancanigo, superato piuttosto nettamente dal Punta Marina e il Porto Corsini, primo ripescato, in quanto sconfitto solo ai rigori dal Giovecca. Tre le gare in campo oggi: proprio il Giovecca, al Comunale, ospita la Pro Loco Reda, una sfida terminata 1-1 lo scorso 1 novembre in campionato. Si gioca anche al Filipi di Pinarella: il Junior Cervia ospita il Carpinello mentre a Punta Marina, la capolista del girone A affronta il Saline Romagna, penultimo nello stesso raggruppamento.

Domani di sicuro interesse il derby di Villanova di Bagnacavallo tra i locali, ultimi nel girone B, e il Mezzano grande protagonista nel gruppo A. Già domenica prossima, poi, le 8 vincenti dovrebbero tornare in campo per i quarti di finale mentre le sfide che decideranno l’assegnazione del Memorial si terranno nel 2024. Coppa Terza Categoria Ravenna, 9º Memorial Vitali (2º turno, ore 14,30): Giovecca-P. L. Reda, J. Cervia-Carpinello, P. Marina-S. Romagna (ore 15). Domani: Bisanzio-Coyotes, Brisighella-Biancanigo, Lugo-Pol. Camerlona, Vatra-P. Corsini, Villanova-Mezzano.

u.b.