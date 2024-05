COPPA TOSCANA DONNE. Lucchese "Juniores» ko con il Livorno

La "Juniores" della Lucchese Femminile, alle prese con numerose assenze, perde la prima gara della Coppa Toscana contro il Livorno. Nonostante i problemi di formazione le rossonere hanno, comunque, dato battaglia alle labroniche che, alla fine, si sono imposte per 3 a 2. Le ragazze di Cordeschi hanno segnato con Gioia Moriconi ed Irene Pierotti e, alla fine, per un soffio non sono riuscite a pareggiare. Vittoria, invece, per l’Under 17 di Cristofani contro il Poggibonsi, conquistando, così, la finale contro il Pisa, grazie alla tripletta realizzata da Anna Paladini. Da segnalare l’esordio di Adriana Ruocco, classe 2010, che ha già fatto vedere la sua stoffa. Continua, così, l’ottimo lavoro che i vari staff tecnici delle varie squadre stanno facendo con queste ragazze che stanno regalando importanti soddisfazioni ai colori rossoneri femminili.

Alessia Lombardi