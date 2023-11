COPPA TOSCANA. Gambassi a valanga. Tre gol per volare agli ottavi di finale

Gambassi

3

Barberino

0

GAMBASSI: Mengoni, Ciappi, Orlandini, Dini (82’ Cacciapuoti), Vallesi, Signorini, Pellegri, Mazzanti, Kamberi, Borgognoni (63’ Abbate), Angioli (75’ Bagnoli). All. Gangoni (nella foto).

BARBERINO TAVARNELLE: Pupilli, Conti (73’ Oliva), Guerri (73’ Sarti M.), Calosi (60’ Dei), Sarti N., Sartoni, Calamassi, Mezzetti (85’ Giordano), D’Urso, Bianchi F., Corti (55’ Bellosi). All. Temperini.

Arbitro: Bianchi E. di Lucca.

Reti: 47’pt Ciappi, 83’ Pellegri, 92’ Kamberi.

GAMBASSI TERME – Prestazione da incorniciare per i giallorossi valdelsani, che con umiltà e determinazione rifilano tre gol al quotato Barberino Tavarnelle e volano agli ottavi di finale di Coppa Toscana di 1ª Categoria (contro la vincente di Albacarraia-Folgor Calenzano). Accorti dietro, lucidi in mezzo e spietati in attacco Signorini e compagni si rendono pericolosi già al 20’ con Mazzanti solo davanti al portiere, che ha la meglio. Il vantaggio arriva comunque nel recupero del primo tempo grazie a Ciappi sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nella ripresa, salvo un bell’intervento di Mengoni in avvio, il Gambassi gestisce bene e nel finale chiude il conto prima con Pellegri su spizzata aerea di Kamberi e poi con lo stesso centrocampista albanese in contropiede. Si.Ci.