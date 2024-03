Coppa Toscana. Jolly riparte dalla sfida per la Prima categoria

Una cavalcata entusiasmante, chiusasi ad un passo dall’ultimo atto quando la finalissima sembrava ad un passo. Il Montemurlo Jolly può uscire a testa alta dal confronto con l’Acciaiolo, nel match valido per le semifinali di Coppa Toscana di Seconda Categoria. A Fauglia, gli uomini di mister Rosi hanno affrontato l’Acciaiolo padrone di casa, nella sfida che metteva in palio l’approdo in finale. Il sodalizio pisano è passato in vantaggio nella ripresa, prima che Gigliofiore segnasse la rete del pari e decretasse l’1-1 alla fine dei tempi regolamentari. L’Acciaiolo si è imposto quindi ai supplementari, alla luce del 2-1 conclusivo. I montemurlesi possono focalizzarsi sul campionato, trasformando la delusione per l’eliminazione in coppa in carburante per centrare la promozione in Prima Categoria. Allo stato attuale, il Montemurlo occupa infatti la seconda posizione (a pari merito con la Virtus Montale) del girone E di Seconda, a quattro lunghezze di distanza dall’Atletico Casini Spedalino attuale primo della classe. Con ventiquattro punti ancora in palio, il sorpasso è difficile ma tutt’altro che impossibile: sarà intanto necessario dare il 110%, iniziando dalla partita di domenica contro il Chiesanuova.