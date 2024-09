Coppa Toscana, lo spettacolo assoluto del primo derby empolese. Avane al cardiopalma. Santa Maria ko al 90’

SANTA MARIA

AVANE

SANTA MARIA: Pantani, Orsi (75’ Policicchio), Cerboni (65’ Querci), Ciampi, Polli, Mori, Serino (68’ Salvadori), Saccaro (60’ Carraro), Tofani, Bartali, Benelli (68’ Garofalo). A disp. Cenci C., Bottino, Cenci E., Razzauti. All. Tamburini.

AVANE: Taddei N., Bianchini, Di Falco, Khazen (70’ Mancini M.), Taddei J., Bagnoli, Lebbiati (85’ Faraoni), Mancini T., Giorgetti (20’ Lunardi), Bartoletti (60’ Reali), Mouthi (75’ Santini). A disp. Ferrara, Villagran, Matteoli, Corindo. All. Ebeyer.

Arbitro: D’Agnese di Pontedera.

Reti: 10’ Taddei J.; 55’ rig. Cerboni; 67’ Lebbiati; 88’ Faraoni; 89’ Querci.

EMPOLI

Gol, occasioni e tante emozioni fino al triplice fischio finale. Non tradisce le attese il primo derby stagionale tutto empolese tra Santa Maria e Avane, valido come prima gara del triangolare del primo turno di Coppa Toscana di Seconda Categoria (riposava il Monterappoli). Partono forte i gialloneri ospiti, che al 10’ passano con Jacopo Taddei sugli sviluppi di un corner. Il Santa Maria potrebbe pareggiare prima dell’intervallo, ma Mori calcia alto da distanza ravvicinata in seguito ad una spizzata di Bartali su azione d’angolo.

Pari che i padroni di casa trovano in avvio di ripresa con Cerboni, abile a trasformare il rigore concesso per il fallo in area su Orsi. L’Avane torna però avanti al 67’ tra le proteste dei gialloblu locali, che lamentano un tocco di mano di Lebbiati prima che quest’ultimo depositi la palla in rete. Decisamente vibrante, infine, la parte conclusiva del match.

All’88’, infatti, l’Avane sembra chiudere la partita con il neo entrato Faraoni in contropiede, ma un minuto più tardi ci pensa Querci ad accorciare nuovamente le distanze per il Santa Maria che nei minuti conclusivi si getta in avanti a testa bassa. L’assalto finale porterebbe anche il pari di Carraro, ma il bomber gialloblu si vede strozzare in gola l’urlo di gioia dal direttore di gara, che annulla per fuorigioco. Domenica prossima, quindi, sarà il Santa Maria a far visita al Monterappoli.

Simone Cioni