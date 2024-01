Coppa toscana prima. Il Massa Valpiana perde ed è fuori

Mercoledì nero per il Massa Valpiana che esce di scena dalla Coppa Toscana di Prima. Battuto in casa 4-2 dall’Atletico Piancastagnaio, il team allenato da Madau ha chiuso il primo tempo sullo 0-0 per poi passare in vantaggio ad inizio ripresa. Il gol di Catalano sembrava aprire scenari di vittoria, ma la reazione degli amiatini è stata veemente, col pari di Coppi, il sorpasso di Benedetti, e i gol di Caccamo e ancora Benedetti. Di Allaki il secondo gol dei massetani che però è servito a poco. MASSA VALPIANA: Sannino, Del Bravo, Redi, Biagini, Tognetti, Mormina, Catalano, Paggini, Calabrese, Brondi, Palmieri. A disposizione: Musetti, Allaki, Migliaccio, Filippi. All. Madau. ATLETICO PIANCASTAGNAIO: Stolzi Ma., Ponzuoli, Flori, Scapigliati, Santelli, Magini, Stolzi E., Benedetti, Stolzi Mi., Caccamo, Coppi. All. Benanchi. Reti: 5’st Catalano, 10’st Coppi, 15’st Benedetti, 40’st Caccamo, 43’st Benedetti, 45’st Allaki.