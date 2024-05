Coppa Uisp In finale trionfa il Castelnuovo

Castelnuovo e Molinese sono le ultime due squadre a fare festa nella stagione di calcio Uisp dell’Empolese Valdelsa. Al Centro Sportivo di Petroio, infatti, prima i valdelsani si sono aggiudicati la Coppa Uisp e poi a seguire i sanminiatesi hanno alzato al cielo la Coppa Amatori per il secondo anno consecutivo. Partiamo da quanto accaduto nella prima gara, che ha visto il Castelnuovo prevalere in rimonta per 2-1 sul Bassa. Protagonista assoluto è stato l’attaccante biancorosso Loffredo, autore della doppietta decisiva nella ripresa. Infatti a sbloccare il risultato al 18° del primo tempo erano stati proprio i cerretesi di mister Scannerini con Bellini, lesto a sfruttare un errato retropassaggio di Borghi per bruciare in velocità Santini e trafiggere inesorabilmente Desideri una volta entrato in area. Una rete arrivata forse nel miglior momento del Castelnuovo, che poco oltre la metà della ripresa rischia anche di capitolare nuovamente, ma proprio sul ribaltamento di fronte trova il pari: corre il 70’, infatti, quando De Iannuaris entra in area dal lato corto di destra e pesca sul secondo palo il solissimo Loffredo, il quale non deve fare altro che spingere nella porta sguarnita. A questo punto la sfida sembra trascinarsi agli inesorabili calci di rigore, quando al terzo minuto di recupero un perfetto lancio di Caparrini dalla propria metà campo innesca ancora una volta Loffredo, che trafigge nuovamente Caccia per l’apoteosi dei ragazzi di mister Gambassi, che riscattano così la sconfitta nella finale dello scorso anno contro il Rosselli.

Per il Castelnuovo si tratta del secondo trofeo in bacheca dopo la Coppa del Circondario alzata nel 2019 al Castellani-Computer Gross Arena. Subito dopo in campo scendono Molinese e Spicchiese per la Coppa Amatori, con gli arancioneri di coach Gioele Fiumanò che bissano il successo della passata stagione.

Un successo netto nel punteggio, ma troppo severo per una Spicchiese che nella prima parte della ripresa ha dovuto fare i conti con la grande giornata di Mosconi, autore di almeno due parate decisive sul punteggio di 1-0. Dopo il vantaggio siglato al 16’ da Daniele Fogli, abile a sfruttare un lungo lancio di Sergio che coglie impreparata la difesa vinciana, la Molinese riesce a chiudere il conto soltanto nel finale di gara. Prima lo stesso Fogli cestina una prima chance, poi al 72’ capitan Mele trasforma con freddezza spiazzando Pasquali il rigore assegnato dal direttore di gara per un fallo di Mazzanti ai danni di Falaschi. Sul 2-0 la Spicchiese si riversa in avanti nel tentativo di riaprire la gara e 4 minuti più tardi incassa un micidiale contropiede imbastito da Fogli e finalizzato dal neo entrato Farruku, che solo davanti a Pasquali lo condanna nuovamente con un preciso tocco mancino sul primo palo. Gli uomini di Gioelè Fiumano completano così un percorso praticamente netto in cui l’unica sconfitta, a fronte di 7 vittorie compresa la finale, era arrivata proprio contro la Spicchiese nel girone della fase eliminatoria.

Si.Ci.