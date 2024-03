Correggese: sesta sinfonia. Montecchio protesta

MONTECCHIO

0

CORREGGESE

2

MONTECCHIO: Voltolini, Sane, Torri, Contini, Oliomarini, Borghi, Romanciuc (27’st Aroma), Bassoli, Dall’Aglio (18 Davoli), Bevilacqua (18’st Lusetti). A disp. Sodano, Montipietra, Longhi Iemmi, Lusetti, Aroma, Strajescu. All. Ferretti.

CORREGGESE: Raccichini, Ghizzardi, Prasso, Galli, Bertozzini, Gigli, Simoncelli, Galletti, Vaccari, Luppi, Leonardi. A disp. Vioni, Ughetti, Truzzi, Staiti, All. Gallicchio.

Arbitro: Dumitrascu di Bologna.

Reti: 18’ rig. Luppi, 44’ Simoncelli.

Note: ammoniti Romanciuc, Bassoli e Prasso.

La sesta vittoria di fila in campionato porta la Correggese al secondo posto della classifica, superando con Montecchio che, viceversa, cade per la quarta volta in altrettante partite.

La squadra di mister Giacomo Ferretti resta così in zona play-out, a quattro punti dal Salsomaggiore che ieri ha preso 5 gol in casa dal Colorno.

Gli ospiti partono forte e al 18’ passano in vantaggio: Ghizzardi, imprendibile sulla corsia destra, anticipa il diretto rivale e viene steso in area, per l’arbitro è rigore nonostante le vibranti proteste dei padroni di casa. Dal dischetto va Luppi, che insacca con freddezza, nonostante Voltolini intuisca la traiettoria e riesca a sfiorare la sfera.

A un minuto dall’intervallo il raddoppio: Vaccari ispira il solito Ghizzardi che mette al centro per Simoncelli, abile a gonfiare la rete con una bella girata di prima intenzione.

Nella ripresa la Correggese prova ad attendere il Montecchio e a ripartire, ma sono gli uomini di Ferretti ad avere le occasioni migliori: Attolini chiama Raccichini alla deviazione d’istinto con una conclusione da due passi, ma è Colombo a salvare sulla linea a portiere battuto.