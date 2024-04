Corridonia, playoff vicini. Pericolo playout per la Cluentina

CLUENTINA

2

CORRIDONIA

3

CLUENTINA: Rocchi, Pagliarini, Giaconi (60’ Cappelletti), Marcantoni, Menghini, Brandi, Montecchiari (46’ Stacchiotti, 78’ Marini), Trobbiani (45’ A. Mancini), Ribichini (55’ R. Mancini), Mongiello, Salvati. All.: Canesin.

CORRIDONIA: Mazzocca, Marinelli, Mariani, Cesca, Del Moro, Bigoni, Garbuglia, Piccinini (71’ Marcelletti), Galdenzi (78’ Zazzetti), Ruzzier, Monti (56’ Ciucci). All.: Fondati.

Arbitro: Uncini di Jesi.

Reti: 28’ Galdenzi, 31’ Ruzzier, 49’ rig. A. Mancini, 12’ st Galdenzi, 29’ st rig. Mongiello.

Note: espulso al 40’ st Brando.

Gara intensa ed emozionante tra compagini in corsa per obiettivi contrapposti: il Corridonia per i playoff, la Cluentina alla ricerca di una vittoria che avrebbe significato salvezza diretta. La spuntano gli ospiti ai quali sabato basterà pareggiare la sfida interna contro il Porto Sant’Elpidio mentre per i padroni di casa è notte fonda con l’incubo dei playout che si materializza pericolosamente e la necessità di far punti a Treia.