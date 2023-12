Corridonia prova il blitz, derby per il Matelica: "Se il Trodica vuole restare lì deve vincere"

Un campionato che vive sull’equilibrio, con tre sole giornate al termine del girone d’andata e con cinque squadre d’alta classifica racchiuse in due punti. Il girone B di Promozione non ha ancora certezze su chi possa essere il campione d’inverno. E la giornata di oggi, la 13ª, potrebbe dare qualche spunto in più. A commentare le gare in programma l’allenatore che lo scorso anno questo campionato lo vinse con la Civitanovese, ovvero mister Francesco Nocera. Il big match di giornata è Vigor Castelfidardo-Corridonia. "I padroni di casa sono un’ottima formazione, con la Civitanovese l’abbiamo affrontata l’anno scorso in finale di Coppa Italia e abbiamo avuto una grande impressione. Stanno confermando il lavoro, ma anche gli ospiti stanno andando molto bene. Sarà una partita da tripla", spiega Nocera. Appaiato in alto c’è anche il Trodica, atteso dalla trasferta con il Rapagnano. "Se gli ospiti vogliono avere un ruolo importante devono andare a prendere i tre punti, hanno le carte in regola per farlo. Le dirette concorrenti stanno volando a punteggio pieno". Poi, la big del girone, il Matelica, in netta ripresa dopo un avvio di campionato complesso, che sfida il Casette Verdini. "Con l’arrivo di D’Errico lì davantì hanno una formazione da Eccellenza. Cercheranno di vincere il match, ma queste sono gare contro squadre che hanno fame di punti, da prendere con le molle". Chi non vuole lasciare la presa è invece la Cluentina, che giocherà a Porto Sant’Elpidio, "un gruppo che gioca insieme da diverse anni ha le carte in regola per puntare ai playoff", prosegue l’esperto allenatore Nocera. Lo scorso anno, sulla panchina della Civitanovese, ha avuto come avversaria per un lungo tratto di stagione l’Aurora Treia, formazione ora in lotta per la salvezza, attesa dal match con il Monticelli. "Stanno affrontando delle difficoltà. Non le stanno venendo le cose programmate. Sarà dura, ma il campionato è lungo, possono tirarsi fuori". Chi lotta per la salvezza è anche l’Appignanese che è attesa dall’Elpidiense Cascinare. "Giocheranno su un campo difficile e dovranno vendere cara la pelle. Stanno facendo punti e si devono salvare, con il coltello tra i denti. Sarà una gara combattuta". Infine, la gara tra Palmense e Atletico Centobuchi. "I padroni di casa sono un’ottima squadra. Ma non è facile affrontare il Centobuchi". Sul posticipo di domani, tra Potenza Picena e Sangiorgese Monterubbianese, Nocera conclude: "Gli ospiti hanno giocatori di categoria superiore, ma giocheranno su un campo tosto, dove poche formazioni vincono".

Nicholas Masetti