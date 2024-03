Corsa salvezza, domani in campo. La Pergolettese a Padova: "Siamo carichi»

CREMA (Cremona)

Continuità di risultati positivi, con questa intenzione la Pergolettese ha ripreso la preparazione ieri pomeriggio al centro sportivo Bertolotti in vista dell’anticipo di campionato pre Pasquale in programma domani sera in trasferta alle 20.45 sul campo del quotato Padova.

La formazione cremasca è reduce dalla vittoria ottenuta con l’Atalanta Under 23 e dal pareggio di sabato al Voltini con il Novara dove la squadra ha ritrovato idee di gioco e determinazione, ingredienti fondamentali in questo finale di stagione dove sarà necessario non commettere errori per raggiungere il prima possibile la salvezza diretta senza dover ricorrere alla pericolosa lotteria degli spareggi retrocessione in programma a inizio maggio. Al termine della stagione regolare mancano 5 gare e la Pergo vista negli ultimi due incontri ha tutto per centrare anche in questa stagione la permanenza nel terzo campionato professionistico italiano.

Ieri pomeriggio la squadra è apparsa concentrata e pronta per affrontare una corazzata del girone che fra l’altro annovera in organico gli ex Villa e Varas, giocatori che a Crema hanno lasciato ottimi ricordi disputando in maglia gialloblù stagioni eccellenti.

A parlare del momento in casa cremasca è il difensore Daniel Tonoli uno dei migliori contro il Novara: "Siamo reduci da due buone prestazioni dove siamo riusciti a fare punti, il nostro obiettivo è quello di proseguire il momento positivo per centrare il prima possibile il traguardo stagionale. Ci stiamo allenando bene e siamo carichi al massimo ma in questo finale di stagione non dovremo commettere errori e rimanere concentrati per tutti i novanta di gioco. Andiamo a Padova contro una delle migliori formazioni del campionato che ha in organico giocatori di spessore, sarà fondamentale avere l’approccio giusto cercando di limitare la loro forza offensiva. In Veneto vogliamo confermarci e faremo di tutto per portare a casa punti preziosi".

Raffaele Sisti