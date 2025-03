Corso organizzato dalla Pro Soccer Lab a Castiglione. Difesa uno contro uno. Stage con Recenti

Si terrà mercoledì dalle 20 al centro sportivo Casamorino di Castiglione della Pescaia, la seconda parte sulla formazione per allenatori organizzata dalla Pro Soccer Lab e condotta da mister Alessandro Recenti (nella foto), co-fondatore di Coaches e attuale allenatore della Primavera della Pergolettese ed ex vice allenatore dell’Fc Sion, del Lugano, dell’Honved Budapest e della Primavera della Virtus Verona.

"Sono onorato di condurre questo evento con la Pro Soccer Lab dell’amico Roberto Picardi, perché – ha spiegato mister Alessandro Recenti – quando dal web si passa direttamente al campo c’è quel transfer che solo l’allenamento pratico può dare. In questa serata di formazione proveremo i principi della difesa uomo su uomo a tutto campo, tramite esercitazioni e situazioni di gioco, cercando di capire come trasmettere ai giocatori questa modalità difensiva che può essere davvero interessante se utilizzata nel settore giovanile o anche nelle prime squadre. Il mio obiettivo è quello di regalare agli allenatori che parteciperanno un pensiero differente che potranno poi condividere con i loro giocatori".

L’incontro, dal titolo "1vs1 a tutto campo – nessun riferimento rimarrà lo stesso", si svolgerà direttamente sul campo e si baserà sulla difesa uno contro uno, a tutto campo, per capire come modellare il gioco difensivo a parità di qualità dei giocatori. Mister Recenti mostrerà, ad esempio, come difendere a tutto campo, in contrapposizione ad altri sistemi di gioco, o quali sono gli aspetti fondamentali da tenere in considerazione per costruire questa modalità difensiva e, infine, saranno fatte alcune esercitazioni.

Questo incontro formativo, che segue il webinar fatto lo scorso febbraio online sulla pagina facebook della Pro Soccer Lab, rappresenta l’inizio della sinergia tra Pro soccer Lab e Coaches, la comunity di allenatori che hanno l’obiettivo di studiare, migliorare e cambiare la metodologia di allenamento calcistico. Per informazioni sul progetto www.prosoccerlab.it.