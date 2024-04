Cosa dice la matematica. Con 54 punti playoff certi

Tre partite da giocare sono sempre troppe per fare proiezioni significative sulle probabilità che ha il Pontedera di entrare (e in quale posizione) nella griglia dei play off. Prendendo la squadra di Canzi, 6a con 50 punti, e scorrendo in giù la classifica fino a trovare l’ultima formazione che può ancora insidiarla (restano nove punti disponibili), si arriva infatti all’Entella, 13a a quota 42 (il Sestri Levante, che è a 41, al massimo può agganciare i granata ma ha gli scontri diretti peggiori). Ebbene, secondo quanto rilevato dall’algoritmo utilizzato dal collega Luca Barboni, di combinazioni possibili tra queste 8 squadre prese in considerazione (in mezzo ci sono Pescara con 49 punti, Juventus NG e Arezzo con 48, Rimini con 47, Pineto e Lucchese con 44 e al momento prime delle escluse) esistono un’enormità di combinazioni: ben 31 miliardi 381 milioni 59 mila 609. Impossibile dunque fare pronostici utili.

L’unica certezza è che a quota 54 punti il Pontedera è agli spareggi. Se invece si ferma, ad esempio, a 53 bisogna vedere chi lo affianca. Nel caso di arrivo a 4, ossia insieme a Rimini, Pineto e Lucchese, i due posti liberi sono di Pontedera e Pineto (Rimini e Lucchese fuori).

Nel caso di arrivo a 3 insieme a Lucchese e Pineto e con il Rimini più su, l’unico posto libero va al Pineto (Lucchese e Pontedera fuori). Con arrivo a 3 insieme a Pineto e Rimini e la Lucchese dietro, i due posti utili vanno a Pineto e Rimini (Pontedera fuori), mentre in caso di arrivo a 3 insieme a Lucchese e Rimini e col Pineto dietro, i due posti utili vanno a Pontedera e Rimini (Lucchese fuori). Morale: conviene pigiare sui pedali e alzare la testa solo alle 21.45 del 28 aprile. Nel frattempo i tifosi tramite una votazione sui social hanno scelto come prima maglia per la stagione 2024-25 quella con impresso "Ai mondiali il Pontedera", il titolo che il 7 aprile 1994 la Gazzetta dello Sport dedicò alla vittoria dei granata sulla Nazionale, mentre, come anticipato ieri, dalla gara interna con l’Olbia (domenica 21 aprile) allo stadio Mannucci sarà aperto uno store granata per la vendita di abbigliamento e gadget vari.

"Questo point – ha precisato Andrea Bargagna, direttore organizzativo del club - è una ulteriore implementazione dell’offerta che la società dedica ai propri tifosi. L’iniziativa è stata possibile grazie al supporto dello sponsor tecnico Errea e di RGM Sport oltre alle aziende Infisso In e BM Costruzioni che ne hanno permesso la realizzazione". Infine, continua la corsa del Pontedera degli eSports (players Matteo Amorosi, Mattia de Maria e Salvatore de Maria) che dopo aver vinto il primo girone di qualificazione mettendo in fila Sorrento e Perugia, nell’ultimo week end si è prima aggiudicato il girone di qualificazione chiuso davanti a Virtus Verona e Torres e quindi nel combattutissimo ottavo di finale ha avuto ragione del Monopoli. L’appuntamento adesso è per il prossimo fine settimana, ancora a La GrandeMela Shoppingland di Verona per le eSports Final8: ai quarti c’è il Cesena.