Così in campo Fagioli, Yildiz e Iling-Junior potrebbero scendere dalla prima squadra

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Daffara; Savona, Pedro Felipe, Muharemovic; Comenencia, Damiani, Hasa, Rouhi; Sekulov, Nonge; Guerra. A disp. Bonetti, Da Graca, Fuscaldo, Iocolano, Mancini, Palumbo, Salifou, Mbangula, Anghelé, Mulazzi, Perotti, Scaglia, Stramaccioni, Stivanello, Turicchia, Cerri. All. Brambilla.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Capezzi, Schiavi, Cicconi; Della Latta, Panico; Finotto. A disp. Mazzini, Tampucci, Illanes, Belloni, Boli, Cerretelli, Grassini, Zuelli, Palmieri, Giannetti, Morosini. All. Calabro.

Arbitro: Andrea Calzavara di Varese.

Assistenti: Mario Chichi di Palermo e Davide Fedele di Lecce.

Quarto ufficiale: Mario Marotta di Sapri.

CARRARA – E’ una Juventus tornata al gran completo quella che attende stasera la Carrarese. Mister Brambilla ritrova sia in difesa il brasiliano Pedro Felipe, a cui è stato “abbonato“ uno dei tre turni di squalifica rimediati col Pescara, che il trequartista Nonge, anche lui reduce da un turno di stop. La rosa dei bianconeri è davvero molto ampia con alternative di qualità in ogni settore. Le voci di una possibile discesa dalla prima squadra di qualche giocatore al momento appaiono infondate anche perché i vari Fagioli, Yildiz ed Iling-Juniors ieri erano tutti impegnati a Bologna.

La Carrarese è considerata una sorta di “tabù“ per la Juventus Next Gen che quest’anno ci ha perso due volte in campionato e nel 2020 fu eliminata ai quarti dei playoff con un pareggio. Dei protagonisti di quella partita stasera ne sarà in campo soltanto uno, l’ex di turno Damiani che era Carrara e ora gioca nella Juve.

Gian.Bond.