Così in campo. Il bomber Panico guida l’attacco. Ballottaggio tra Coppolaro e Illanes

PERUGIA (3-4-3): Adamonis. Mezzoni, Lewis, Vulikic. Cudrig, Iannoni, Torrasi, Bozzolan. Ricci, Vazquez, Matos. A disp. Abibi, Yimga, Dell’Orco, Souaré, Bartolomei, Giunti, Agosti, Kouan, Bezziccheri, Polizzi, Sylla, Lisi, Seghetti. All. Formisano.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Illanes, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Capezzi, Schiavi, Cicconi; Della Latta, Panico; Capello. A disp. Mazzini, Tampucci, Coppolaro, Maccherini, Belloni, Boli, Zuelli, Cerretelli, Grassini, Palmieri, Finotto, Morosini, Giannetti. All. Calabro.

Arbitro: Andrea Calzavara di Varese.

Assistenti: Alessandro Munerati di Rovigo e Davide Conti di Seregno.

Quarto ufficiale: Andrea Ancora di Roma 1.

Var: Francesco Meraviglia di Pistoia e Niccolò Baroni di Firenze.

CARRARA – Occhio alle sorprese. La Carrarese è partita per Perugia con tutti e 24 gli effettivi della rosa ma qualcuno non è al meglio e potrebbe restare in panchina. Per quanto riguarda il Perugia la notizia è il forfait di Paz che accusava un problema fisico da una ventina di giorni ed ha dovuto fermarsi. L’esterno d’attacco colombiano va ad aggiungersi agli altri assenti Angella e Cancellieri, anche loro recuperabili per sabato. Ci sono giocatori particolarmente stanchi tra cui Dell’Orco, Lisi e Matos. Mister Formisano è propenso ad effettuare qualche cambio in formazione proprio per questo motivo. Anche l’assetto tattico potrebbe mutare passando dal 3-4-2-1 proposto col Rimini, in una gara in cui bastava anche il pareggio, ad un più offensivo 3-4-3 visto che in questa sfida agli umbri serve una vittoria.