Costantino para un rigore. Un punto per i ramarri

sant’agostino

0

diegaro

0

: Costantino, D’Agata (36’ Ceneri), Roda, Fiorini, Iazzetta, Cantelli, Lenzi, Schiavon (46’ Figliomeni), Gherlinzoni (75’ Matta), Lodi, Boreggioè (86’ Guerzoni). All. Cavallari.

DIEGARO: Foiera, Sylla, Fusaroli (56’ Cangini), Pertutti, Bartoletti, Magi, Morganti, Sankhare, Diop (68’ Sow), Louati, Cicognani. All.: Cucchi

Arbitro: Riccardi di Rimini

Note: ammoniti D’Agata, Louati, Bartoletti, Cantelli, Iazzetta.

Costantino salva il Sant’Agostino contro il Diegaro, dopo un primo tempo anonimo e una ripresa più intraprendente, ma senza trovare la via della rete. Il primo tiro in porta è del Diegaro all’8 con Sankhare, facile presa di Costantino. Un sussulto alla gara arriva dai romagnoli al 29’ direttamente su punizione da fuori area di Louati, conclusione che termina a lato. Al 31’ tra le file del Sant’Agostino, trasportato fuori in barella per infortunio D’Agata, con partita che rimane sospesa per diversi minuti. Al 43’ azione pericolosa costruita dal Diegaro, con Louati palla per l’accorrente Cicognani, tiro in area parato senza affanno da Costantino. Unica conclusione verso la porta dei ramarri al 49’ del primo tempo con Roda, traiettoria che termina alta sopra la traversa. Nella ripresa mister Cavallari inserisce Figliomeni per aumentare il peso offensivo del Sant’Agostino. Padroni di casa pericolosi in due occasioni con il neo entrato Figliomeni al 52’, prima con deviazione, su calcio piazzato di Lodi, che termina a lato, su successiva azione Gherlinzoni e Ceneri, cross di quest’ultimo e tiro deviato all’ultimo dalla difesa romagnola. Al 66’ per il Diegaro tiro da fuori area di Sylla che termina a lato. Al 74’ fallo in area di capitan Iazzetta su Sow: calcio di rigore battuto dallo stesso attaccante romagnolo e parato da Costantino. Termina la partita con il punteggio di parità.

Mario Tosatti