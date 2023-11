"Costruito tanto senza finalizzare"

C’è amarezza nelle parole di Mirko Magistro, vice di Serpini che ha sostituto in panchina il tecnico squalificato. "Non siamo contenti – esordisce – eravamo passati in vantaggio due volte, ma nelle uniche due mezze occasioni concesse abbiamo preso due gol. Abbiamo costruito tanto ma non finalizzato, altrimenti rischi di subire gol. Gli errori di Saporetti? Simone per noi è una certezza". Non ha potuto festeggiare del tutto il primo gol Tommaso Tentoni. "Sono felice solo a metà per il gol che aspettavo da tanto – spiega – perché volevamo vincere, c’è amaro in bocca ma ora pensiamo già a riprenderci questi punti persi a Ravenna. In una gara ’sporca’ come questa se vai avanti due volte devi vincere, queste sono le partite che ti possono cambiare la stagione, Il gol? Bravo Cortesi a vedere il mio taglio".

